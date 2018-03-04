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В Пензе состоится научная конференция школьников, посвященная наследию региона

14:58 | 04.03.2018 | Образование

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Пятая региональная научно-практическая конференция учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» состоится в финансово-экономическом лицее №29 Пензы в пятницу, 30 марта.

В Пензе состоится научная конференция школьников, посвященная наследию региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно положению, jрганизаторами конференции выступили управление образования города, институт регионального развития Пензенской области, реготделение «Русского географического общества», Ассоциация учителей географии и лицей №29.

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В рамках конференции заявлены секции, посвященные объектам культурного, природного и духовного наследия региона, их роли в развитии Пензенской области, а также экологическим проблемам субъекта федерации.

Принять участие смогут ученики 4–11 классов всех образовательных учреждений региона.

Для участия в конференции необходимо представить заявку, заверенную директором школы, на электронную почту лицея №29 не позднее 15 марта.
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