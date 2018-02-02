Сергей Белоусов предложил развивать научное направление проекта «По следам забытых усадеб» Общество

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Заведующий кафедрой «Всеобщая история и обществознание» пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, председатель отделения Российского исторического общества в Пензе Сергей Белоусов предложил развивать научную составляющую проекта «По следам забытых усадеб».

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«А почему бы еще ребятам […] не заняться таким проектом, предположим, «Усадьбы, которые мы потеряли»? Это уже будет некая научная составляющая», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

Сергей Белоусов пояснил, что если в центре внимания проекта «По следам забытых усадеб» находятся объекты, которые еще можно сохранить, то новое направление не даст забыть о тех, которые «мы уже не вернем».

Он отметил, что полученный опыт послужил бы основой для воспитания подрастающего поколения.

«Через бережное отношение к культурному наследию мы, наверное, перейдем к формированию исторической памяти», — добавил Сергей Белоусов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

Первым крупным мероприятием в рамках проекта стала очистка усадьбы графа Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности.

В октябре активисты провели автопробег, который объединил более 70 участников на 26 машинах. Его маршрут пролегал по Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области.

В декабре были подведены итоги конкурса «По следам забытых усадеб», на который поступило несколько сотен фотографий и рисунков. По итогам творческого состязания состоялись выставки в областной филармонии и Законодательном собрании региона.

В январе 2018 года бойцы студенческого педагогического отряда «Феникс» в рамках зимнего агитпохода познакомили с проектом школьников Пачелмского и Башмаковского районов.

В конце января заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов положительно оценил проект, отметив, что неравнодушные молодые люди, которые по собственной инициативе последовательно реализуют задумку, сумели придать новый стимул делу возрождения расположенных в регионе исторических объектов.