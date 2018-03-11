Средняя зарплата педагогов в пензенских школах за январь превысила 25 тыс. рублей — Росстат Образование

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Средняя зарплата педагогов организаций общего образования Пензенской области составила за январь 2018 года 25 тыс. 819 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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В зависимости от формы собственности учреждения уровень зарплат варьируется: муниципальная — 25 тыс. 758 рублей, субъекта РФ — 25 тыс. 157 рублей.

По итогам 2017 года зарплаты педагогов были меньше. В среднем в организациях общего образования учителя, согласно официальным сведениям, получали чуть более 24 тыс. рублей.

Средняя зарплата педагогов детских садов также выросла. По итогам 2017 года она составляла по региону 23 тыс. 23 рубля, а за январь 2018-го достигла 24 тыс. 809 рублей.

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Преподаватели и мастера производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования Пензенской области, которые, по информации Росстата, по итогам 2017 года в среднем зарабатывали в месяц 23 тыс. 518 рублей, в январе стали получать больше — 25 тыс. 826 рублей.

Средняя зарплата преподавателей вузов в Пензенской области за 2017 год составила 44 тыс. 556 рублей, а в январе она, согласно данным статистики, выросла до 52 тыс. 734 рублей.

В сфере дополнительного образования наблюдаются следующие показатели: по итогам прошлого года средняя зарплата педагогов была 23 тыс. 264 рубля, за январь она увеличилась до 25 тыс. 928 рублей.