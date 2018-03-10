Средняя зарплата врачей в Пензенской области за январь превысила 51 тыс. рублей — Росстат Медицина

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Средняя зарплата врачей и работников медорганизаций, имеющих высшее образование, составила в Пензенской области за январь 2018 года 51 тыс. 770 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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В зависимости от формы собственности учреждения уровень зарплат варьируется: федеральная — 51 тыс. 736 рублей, субъекта РФ — 51 тыс. 788 рублей, муниципальная — 30 тыс. 720 рублей.

При этом средняя зарплата врачей в Пензенской области за 2017 год составила 45 тыс. 985 рублей: в больницах федерального значения — 63 тыс. 53 рубля, регионального — 43 тыс. 360 рублей, муниципального — 22 тыс. 711 рублей.

Средний уровень зарплаты среднего медперсонала, согласно официальным сведениям, составил в январе 2018 года 25 тыс. 774 рубля.

В зависимости от формы собственности учреждения он отличается следующим образом: федеральная — 25 тыс. 749 рублей, субъекта РФ — 25 тыс. 833 рубля, муниципальная — 19 тыс. 439 рублей.

По результатам 2017 года средняя зарплата медсестер в Пензенской области составляла 22 тыс. 373 рубля: в федеральных медцентрах — 28 тыс. 819 рублей, в областных больницах — 21 тыс. 778 рублей, в муниципальных учреждениях — 16 тыс. 656 рублей.

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Средняя зарплата младшего медицинского персонала в Пензенской области достигла по итогам января 2018 года 25 тыс. 472 рублей.

В зависимости от формы собственности учреждения она составляет: федеральная — 23 тыс. 80 рублей, субъекта РФ — 26 тыс. 168 рублей, муниципальная — 24 тыс. 973 рубля.

В 2017 году санитарки в среднем, судя по данным статистики, получали 19 тыс. 532 рубля: в федеральных медцентрах — 20 тыс. 736 рублей, в областных больницах — 19 тыс. 286 рублей, в муниципальных — 18 тыс. 476 рублей.

Вместе с тем, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций в Пензенской области выросла с января по декабрь 2017 года с 23 тыс. 549 рублей до 32 тыс. 8 рублей.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года, к 2018 году средняя зарплата врачей должна была составлять 200% от средней зарплаты по региону, младшего и среднего медперсонала — до 100%.