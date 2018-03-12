Совмещать руководство школой с политикой практически нереально — Дмитрий Филяев Образование

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев, который на протяжении последних семи лет преподает историю, обществознание и основы предпринимательства, а с 11 января 2018 года исполняет обязанности директора школы №58, считает, что совмещать руководство образовательной организацией и политическую деятельность почти невозможно.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Невозможно заниматься совмещением в данном случае. Это практически нереально, потому что работа поглощает все время абсолютно», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в понедельник, 12 марта.

Дмитрий Филяев пояснил, что в связи с этим фактически обязанности первого секретаря горкома партии исполняет Юлиана Котова.

«Продолжаю [преподавать], да, но количество часов, конечно, уменьшилось гораздо, потому что есть определенные ограничения», — отметил собеседник агентства.

По словам Дмитрия Филяева, адаптироваться в новой должности помогает то, что вся его педагогическая деятельность связана со школой №58, где «хорошая команда завучей с довольно большим опытом работы, очень сильный учительский коллектив».

Вместе с тем он сообщил о некоторых трудностях, в основном финансового характера, с которыми ему пришлось столкнуться на посту и.о. директора.

«Проблем достаточно много материально-технического характера и так далее. Их хочется максимально решить, а как бы возможности не позволяют во многом это сделать», — пояснил руководитель школы, добавив, что также необходимо вникать в различные специфические темы, в том числе осуществление закупок и бухгалтерские вопросы.

Отвечая на вопрос о том, что лично он как коммунист изменил бы в возглавляемом им учреждении, Дмитрий Филяев высказал мнение, что в рамках одной образовательной организации кардинальных перемен добиться нельзя.

«Я прекрасно понимаю, что не изменив что-то в корне, здесь — в рамках одной школы — что можно поменять? Здесь можно только добиваться высоких результатов — в плане сдачи экзаменов учащимися, в плане, будем так говорить, их успешного участия в олимпиадах, научно-практических конференциях различных, в конкурсах и так далее», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, одна из основных задач директора школы — обеспечить «определенного рода прорыв» по учебным, воспитательным и другим показателям.

«Во-вторых, создать максимально комфортные условия для работников в тех условиях, которые сейчас уже существуют, которые предоставляются государством», — добавил Дмитрий Филяев.

Он уточнил, что ключевым фактором для благоприятного психологического климата в коллективе считает коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам, «чтобы люди чувствовали, что с ними советуются, к их мнению прислушиваются».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до осени 2017 года должность директора школы №58 города Пензы занимал кандидат исторических наук Юрий Щеглов, который в ноябре возглавил администрацию Земетчинского района.

После этого и до назначения Дмитрия Филяева обязанности руководителя учреждения исполняла заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Китаева.

В 2016 году Дмитрий Филяев участвовал в выборах в Госдуму России седьмого созыва. Баллотировался от КПРФ по 147-му лермонтовскому округу, где набрал 12,23% голосов. Выиграл избирательную гонку Леонид Левин от партии «Справедливая Россия», за которого проголосовали 61,85% жителей, пришедших на участки.