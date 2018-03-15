EN
19:55:29 Четверг, 15 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Учащимся пензенских школ вручены культурные дневники

15:38 | 15.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Церемонии вручения культурных дневников школьника Пензенской области прошли в образовательных организациях региона в четверг, 15 марта.

Учащимся пензенских школ вручены культурные дневники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одна из них состоялась в классической гимназии №1 города Пензы, где также был организован круглый стол.

Читайте также

119 тыс. культурных дневников обошлись Пензенской области почти в 10 млн. рублей

«Хочу отметить, что в это время во всех муниципальных образованиях Пензенской области проходят торжественные мероприятия с вручением культурных дневников», — отметил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов, обращаясь к присутствующим.

Он уточнил, что всего напечатано 119 тыс. экземпляров.

Предполагается, что учащиеся будут вносить в культурный дневник информацию о посещении театров, музеев и других учреждений.

Как сообщает пресс-служба облправительства, опыт Пензенской области по внедрению культурных дневников планируется тиражировать и в других регионах России.
Актуальное
Читайте также
В Пензе создана рабочая группа по обеспечению реализации послания президента России Портал для видеонаблюдения за выборами президента России готов к работе
В Пензе злостный нарушитель ПДД оплатил более 100 штрафов В Пензе мужчина набросился с ножом на тещу
Мошенник обманом похитил у зареченца почти 200 тыс. рублей В Пензе подписан приказ об отмене муниципального маршрута №86
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама