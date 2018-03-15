Учащимся пензенских школ вручены культурные дневники Образование

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Церемонии вручения культурных дневников школьника Пензенской области прошли в образовательных организациях региона в четверг, 15 марта.

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Одна из них состоялась в классической гимназии №1 города Пензы, где также был организован круглый стол.

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«Хочу отметить, что в это время во всех муниципальных образованиях Пензенской области проходят торжественные мероприятия с вручением культурных дневников», — отметил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов, обращаясь к присутствующим.

Он уточнил, что всего напечатано 119 тыс. экземпляров.

Предполагается, что учащиеся будут вносить в культурный дневник информацию о посещении театров, музеев и других учреждений.

Как сообщает пресс-служба облправительства, опыт Пензенской области по внедрению культурных дневников планируется тиражировать и в других регионах России.