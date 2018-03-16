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Юлия Герасина представит Пензенскую область в финале конкурса «Воспитать человека»

13:50 | 16.03.2018 | Образование

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Старшая вожатая школы №1 поселка Башмаково представит Пензенскую область в финале всероссийского конкурса работников общеобразовательных организаций «Воспитать человека».

Юлия Герасина представит Пензенскую область в финале конкурса «Воспитать человека»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Это право она заслужила по результатам регионального этапа.

Второе место заняла учитель начальных классов школы села Норовка Татьяна Наумова, третьей стала замдиректора школы села Иванырс Нина Марщикова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования области, региональный этап проходил на базе пензенской школы №64 в течение двух дней — 14 и 15 марта.

Педагоги выступили с самопрезентациями, провели открытое занятие для детей по проектной деятельности и мастер-класс для коллег. Кроме того, они соревновались в конкурсе импровизаций.
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