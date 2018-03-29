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Пензенская школьница поборется за победу во всероссийской олимпиаде по химии

09:50 | 29.03.2018 | Образование

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Ученица губернского лицея Пензы Софья Зарубина поборется за победу в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии в Архангельске, который стартовал в четверг, 29 марта.

Пензенская школьница поборется за победу во всероссийской олимпиаде по химии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, школьница получила такую возможность благодаря победе в областном этапе интеллектуальных состязаний.

В случае, если Софья Зарубина покажет лучший результат среди соперников, она представит Россию на международной олимпиаде по химии.

Кроме того, победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право поступления без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады и награждаются специальной премией правительства РФ.

В 2017 году в число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников вошли 10 пензенских учеников. Софья Зарубина становится участницей федерального этапа состязания второй год подряд.
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