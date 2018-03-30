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Трое пензенских учеников отправятся на всероссийскую олимпиаду школьников

09:07 | 30.03.2018 | Образование

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Ученики трех общеобразовательных организаций Пензы представят регион на всероссийском этапе олимпиады школьников по литературе и информатике.

Трое пензенских учеников отправятся на всероссийскую олимпиаду школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В гуманитарной дисциплине честь региона будут отстаивать ученицы гимназии №44 Софья Герасимова и лицея №29 Елизавета Гришечкина. Интеллектуальное соревнование по литературе пройдет с 31 марта по 6 апреля в Казани.

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Они обе уже участвовали в федеральном этапе олимпиады в 2017 году. Тогда Софья Герасимова вошла в число призеров, в Елизавета Гришечкина стала победительницей.

На олимпиаде по информатике и ИКТ, которая состоится с 1 по 7 апреля в Ульяновске, за победу поборется ученик губернского лицея Марк Вишневский, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат диплом, дающий право поступления без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады, а также будут награждены специальной премией правительства РФ.

В 2017 году в число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников вошли 10 пензенских учеников.
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