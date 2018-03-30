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В Пензе отметили 95-летие социально-педагогического колледжа

19:05 | 30.03.2018 | Образование

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю 95-летия пензенского социально-педагогического колледжа состоялось в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в пятницу, 30 марта.

В Пензе отметили 95-летие социально-педагогического колледжа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве гостей на него были приглашены педагоги, судьба которых связана с учреждением, выпускники, коллеги из разных регионов России и представители власти.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, доктор педагогических наук Владимир Полукаров отметил, что юбилеи бывают разные.

«К сожалению, для человека юбилей — это некоторый этап увядания: так жизнь складывается. […] Совсем другая ситуация вот в таком замечательном учебном заведении, где каждый юбилей — это этап жизни, это обновление, это приобщение к чему-то новому», — сказал он.

Владимир Полукаров поблагодарил коллектив колледжа за добросовестную работу, особенно — директора Людмилу Петрову.

В свою очередь зампред регионального правительства, доктор исторических наук Олег Ягов в своем приветственном слове поделился мнением о том, что к знаменательным датам надо готовиться заранее.

«Поэтому я хочу напомнить, что самый большой подарок мы сделали колледжу в 2016 году, когда приняли политическое решение воссоздать самостоятельный социально-педагогический колледж», — сказал он.

Олег Ягов добавил, что недавно учреждение выиграло грант в размере 5 млн. рублей, к которому из бюджета региона будет добавлено еще 3 млн. рублей.

Также он сообщил о решении выделить в 2018 году 1 млн. рублей на развитие в учреждении движения WorldSkills Russia.

После этого работников колледжа с юбилеем поздравили другие почетные гости.
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