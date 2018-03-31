Пензенский «Кванториум НЭЛ» вошел в число лучших детских технопарков России Образование

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 14 регионов России, в которых работают лучшие детские технопарки «Кванториум».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Фондом новых форм развития образования, являющегося федеральным оператором сети детских технопарков.

«Оценка эффективности деятельности дана на основе анализа формализованных и неформализованных показателей, в числе которых качество условий образовательного процесса и результатов деятельности учреждения, а также удовлетворенность потребителей», — пояснили в ведомстве.

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В министерстве добавили, что в итоге все технопарки страны были распределены по трем зонам: в зеленую включены лидеры; в желтую — учреждения, не в полном объеме исполняющие основные показатели; а также красную, где находятся отстающие.

«Пензенский технопарк «Кванторум НЭЛ» — в зеленой зоне», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на открытие детского технопарка «Канториум НЭЛ» в Пензе было выделено более 79 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

В учреждении реализовано шесть направлений технического творчества, которые осваивают более 800 детей.