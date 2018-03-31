EN
16:34:09 Суббота, 31 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский «Кванториум НЭЛ» вошел в число лучших детских технопарков России

10:15 | 31.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 14 регионов России, в которых работают лучшие детские технопарки «Кванториум».

Пензенский «Кванториум НЭЛ» вошел в число лучших детских технопарков России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Фондом новых форм развития образования, являющегося федеральным оператором сети детских технопарков.

«Оценка эффективности деятельности дана на основе анализа формализованных и неформализованных показателей, в числе которых качество условий образовательного процесса и результатов деятельности учреждения, а также удовлетворенность потребителей», — пояснили в ведомстве.

Читайте также

Ольга Васильева посетила детский технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе

В министерстве добавили, что в итоге все технопарки страны были распределены по трем зонам: в зеленую включены лидеры; в желтую — учреждения, не в полном объеме исполняющие основные показатели; а также красную, где находятся отстающие.

«Пензенский технопарк «Кванторум НЭЛ» — в зеленой зоне», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на открытие детского технопарка «Канториум НЭЛ» в Пензе было выделено более 79 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

В учреждении реализовано шесть направлений технического творчества, которые осваивают более 800 детей.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Пензенский «Дизелист» обыграл «Локо-Юниор» Жительница Пензы подозревается в краже норковой шапки
Из Пензы в Никольск отправлены вещи для погорельцев Издан первый том книги «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков»
Четверть населения Пензенской области планируется обследовать на ВИЧ Злоумышленник пытался украсть гараж из металла в центре Пензы, распилив его на части
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама