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Ольга Васильева посетила детский технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе

10:43 | 02.03.2018 | Образование

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Министр образования и науки России Ольга Васильева ознакомилась с работой первого в Пензе детского технопарка «Кванториум НЭЛ», открытого на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» в октябре 2017 года.

Ольга Васильева посетила детский технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Небольшую экскурсию для почетного гостя провел директор учреждения Денис Тимирбаев.

В частности, он продемонстрировал шахматную гостиную и секцию «ХайТек», которая, по его словам, является ядром организации.

Ольга Васильева поинтересовалась у школьников, у которых в это время шли обычные занятия, над каким проектом они сейчас трудятся. В ответ учащиеся пояснили, что занимаются созданием метеостанции.

Также министр спросила, в какой вуз подростки собираются поступать после окончания школы. Двое из них признались, что планируют уехать в Москву, поскольку там, по их мнению, более высокий уровень образования, однако Ольга Васильева поставила это под сомнение.

Затем она посетила аудиторию, где школьники разного возраста смотрели фильм о Пензе.

В секции «Промышленный дизайн» учащийся технопарка Андрей Мануйлов подарил Ольге Васильевой и губернатору Ивану Белозерцеву, сопровождавшему министра, медали, самостоятельно изготовленные им для благотворительной акции «Забег добрых дел».

Еще один подарок глава Минобранауки получила в «Биоквантуме» от Дениса Тимирбаева. Он вручил Ольге Васильевой круглую заготовку из трамборезистентного биосовместимого материала с выгравированной эмблемой «Кванториума НЭЛ».

В завершение экскурсии, продлившейся около получаса, министр оценила работу «IT-квантума», который руководитель учреждения назвал самым перспективным из всех существующих на данный момент направлений.

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Сеть технопарков «Кванториум» предназначена для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Их создание осуществляется по проекту Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив. Детские технопарки, в частности, уже работают в Москве, Липецке, Томске, Тольятти, Владимире и Набережных Челнах.

На открытие «Кванториума НЭЛ» в Пензе из федерального и регионального бюджетов было выделено более 79 млн. рублей.

В учреждении реализовано шесть направлений детского технического творчества: «БиоКвантум» — био- и нейротехнологии, генная инженерия, бионика, «НаноКвантум» — нанотехнологии, «РобоКвантум» — робототехника, «IT-Квантум» — программирование, виртуальная и дополненная реальность, «Промышленный дизайн», а также «ХайТек» — инженерия и изобретательство, промышленная робототехника. На данный момент в учреждении учатся свыше 800 детей.
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