EN
01:11:30 Понедельник, 2 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Новая школа на Шуисте приобрела очертания

12:16 | 01.04.2018 | Образование

Печать

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Монолитные работы на стройплощадке новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы завершены по всем модулям на 100%. Об этом вице-мэр Магомед Агамагомедов проинформировал главу администрации Пензы Виктора Кувайцева в ходе визита на объект в воскресенье, 1 апреля.

Новая школа на Шуисте приобрела очертания

Фото: Penza-gorod.ru

«В четырех блоках штукатурные работы находятся на финишной стадии. Остается закончить черновую отделку смежных помещений, примыкающих к пятому блоку, где будет располагаться спортзал. На пятом модуле на следующей неделе планируется разобрать строительные леса, которые были установлены для выполнения железобетонной монолитной плиты покрытия», — пояснил он.

По словам Магомеда Агамагомедова, практически готов индивидуальный тепловой пункт, находящийся в подвальном помещении.

Он уточнил также, что с первого по четвертый модуль смонтирована электропроводка, осуществляется монтаж коробов вентиляции.

Читайте также

На Шуисте заложен первый камень в основание новой школы

Магомед Агамагомедов добавил, что ведется подготовка к устройству фасада здания, завозится грунт, который призван помочь решить проблему большого перепада высот между местом расположения школы и близлежащей улицей, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый камень в основание новой школы на 660 мест на улице Светлой в Пензе был заложен 30 августа 2017 года.

По проекту, общая площадь здания составит более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

На территории предполагается обустроить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В доме на улице Герцена в Пензе потушен пожар Мэр Пензы распорядился закрепить кураторов за каждой зоной подтопления
Мэр Пензы призвал обустроить максимум парковочных мест вблизи новой школы и больницы №4 Около 90 единиц техники брошено на федеральные трассы в Пензенской области из-за снегопада
Пензенская «Лагуна-УОР» обыграла «Снежану» в первом матче полуфинала ЧР В Пензе мужчина признался в краже денег с оставленной без присмотра карты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама