Новая школа на Шуисте приобрела очертания Образование

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Монолитные работы на стройплощадке новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы завершены по всем модулям на 100%. Об этом вице-мэр Магомед Агамагомедов проинформировал главу администрации Пензы Виктора Кувайцева в ходе визита на объект в воскресенье, 1 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

«В четырех блоках штукатурные работы находятся на финишной стадии. Остается закончить черновую отделку смежных помещений, примыкающих к пятому блоку, где будет располагаться спортзал. На пятом модуле на следующей неделе планируется разобрать строительные леса, которые были установлены для выполнения железобетонной монолитной плиты покрытия», — пояснил он.

По словам Магомеда Агамагомедова, практически готов индивидуальный тепловой пункт, находящийся в подвальном помещении.

Он уточнил также, что с первого по четвертый модуль смонтирована электропроводка, осуществляется монтаж коробов вентиляции.

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Магомед Агамагомедов добавил, что ведется подготовка к устройству фасада здания, завозится грунт, который призван помочь решить проблему большого перепада высот между местом расположения школы и близлежащей улицей, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый камень в основание новой школы на 660 мест на улице Светлой в Пензе был заложен 30 августа 2017 года.

По проекту, общая площадь здания составит более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

На территории предполагается обустроить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.