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«Воспитателем года» в Пензе стала логопед Елена Карташева

16:30 | 04.04.2018 | Образование

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Учитель-логопед первой квалификационной категории детского сада №21 Елена Карташева стала победителем городского этапа конкурса «Воспитатель года», итоги которого подведены в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе в среду, 4 апреля.

«Воспитателем года» в Пензе стала логопед Елена Карташева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Второе место заняла воспитатель детсада №152 Ольга Медведева, а третье — учитель-дефектолог детсада №106 Марина Кочкина.

Лауреатами конкурса стали Ксения Пыхонина, Елена Михейкина, Елена Акимкина, Юлия Ермакова и Ольга Суруткина. Они представляют детсады №№71, 23, 88, 141 и 70 соответственно.

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Поздравляя участников с окончанием творческих состязаний, глава города Валерий Савельев поблагодарил воспитателей за то, что они вкладывают душу в дело, которым занимаются.

В свою очередь начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев обратил внимание на то, что на работников детских садов накладывает отпечаток их окружение.

«Почему говорят, что учителя вечно молодые? Потому что вокруг них постоянно молодость — нельзя стареть, надо быть вместе с ними [учениками]. А рядом с вами — детство, еще более молодыми душой вы всегда остаетесь. Это на самом деле так», — отметил он.

Юрий Голодяев подчеркнул, что от сотрудников учреждений дошкольного образования «всегда идет особый свет».
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