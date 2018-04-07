Почти 90% пензенских 11-классников показали хорошее знание английского языка Образование

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. 88,8% учеников 11 классов школ Пензенской области справились со всероссийской проверочной работой по английскому языку на «хорошо» и «отлично».

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Всего в регионе контрольную выполнили 452 ученика.

Более половины всех участников — 53,8% — показали отличное знание предмета. Работы еще 35% одиннадцатиклассников педагоги оценили на «хорошо», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) — итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование идентичных текстов заданий и критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровнях. В 11 классах их пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ. Также испытания проводятся для учащихся 4–6 классов.

Результаты проверок могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.

Они не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.

Всероссийские проверочные работы по английскому языку состоялись в Пензенской области 20 марта.