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Последний звонок прозвенит в пензенских школах 24 мая, выпускные пройдут 23 июня

12:32 | 09.04.2018 | Образование

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Праздник «Последний звонок» пройдет в школах Пензенской области 24 мая, а выпускные состоятся 23 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Последний звонок прозвенит в пензенских школах 24 мая, выпускные пройдут 23 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В эти дни в каждой образовательной организации будет разработан план проведения праздника», — сказали в ведомстве, пояснив, что предстоит исключить возможность самовольного ухода учащихся из школ.

«Как и в прежние годы, действует запрет на употребление во время праздника спиртных напитков, скоропортящихся продуктов, а также таких, которые требуют длительного приготовления», — отметили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей.

Согласно официальным данным, в 2017–2018 учебном году в Пензенской области закончат школу 5 тыс. 463 одиннадцатиклассника.
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