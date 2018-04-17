Уменьшать порции и удешевлять меню в пензенских школах недопустимо — губернатор Образование

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Экономить на питании учащихся в школах Пензенской области недопустимо. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев, комментируя результаты мониторинга, в ходе которого в образовательных организациях были выявлены нарушения, в том числе уменьшение порций и использование более дешевых продуктов, чем те, что заявлены в обязательном меню.

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«Нужно искать другие возможности минимизировать стоимость питания», — отметил глава региона.

Он предложил активнее взаимодействовать с местными сельхозпроизводителями, которые могут участвовать в торгах по выбору поставщиков продуктов для школ.

«Здоровье детей напрямую зависит от питания. В меню обязательно должны быть говядина, овощи и фрукты. Порции должны быть полновесными. Ситуацию надо проанализировать и в случае необходимости увеличить финансирование», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в 2017 году показатель охвата учащихся горячим питанием оказался ниже уровня предыдущего года и составил 96,3%.

98,2% учеников начальных классов и 94,8% учащихся среднего и старшего звеньев питаются в школе.

Двухразовое горячее питание в школе получали 43,4% учащихся.