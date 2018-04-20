Пять учреждений Пензенской области примут участие в исследовании PISA Образование

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Пять учреждений Пензенской области примут участие в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) в 2018 году.

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Это финансово-экономический лицей №29 и социально-педагогический колледж Пензы, нижнеломовская школа №2, школа села Черкасского Пачелмского района и школа села Ермоловка Пензенского района.

Всего исследование будет проведено в учреждениях на территории 43 регионов России.

В каждом из них будет организовано компьютерное тестирование учащихся по естественнонаучной, математической и читательской грамотности, решению глобальных проблем и финансовой грамотности, а также состоится анкетирование учащихся.

Дополнительно будет проводиться анкетирование представителей администрации школ и колледжей.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, результаты будут обобщаться по стране в целом.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся — тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике.

Проводится раз в три года. В программе участвуют подростки в возрасте 15 лет.

Тест готовит Организация экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными научными учреждениями при участии национальных центров.