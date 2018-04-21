Каменские педагоги поделились опытом с коллегами из 11 районов Пензенской области Образование

Каменка, 21 апреля 2018. PenzaNews. Семинар «Дополнительное образование Каменского района: итоги и перспективы», в ходе которого педагоги поделились опытом работы с коллегами из 11 районов Пензенской области, состоялся в Каменке.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Начальник управления образования города Елена Коняшкина представила гостям действующую систему дополнительного образования Каменского района.

Участники семинара посетили детскую школу искусств и четыре площадки, организованные в спортивных школах, центре развития творчества детей и юношества и школе №9 имени Кирилла и Мефодия. Им продемонстрировали материально-техническую базу и рассказали о существующих в районе практиках.

Вниманию гостей также представили ЦМИТ «InnStudio», руководитель которого рассказал о работе высокотехнологичного оборудования.

При подведении итогов работы семинара первый замглавы регионального Минобразования Лилия Чащина дала положительную оценку деятельности системы дополнительного образования Каменского района.

«Обмен опытом и презентация лучших наработок педагогов крайне важна. Данная практика непременно получит продолжение и на площадках в других районах области», — цитирует Лилию Чащину пресс-служба министерства образования Пензенской области.