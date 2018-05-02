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Пензенский губернатор остался впечатлен новой школой на Шуисте

19:23 | 02.05.2018 | Образование

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев высоко оценил необычную планировку строящейся школы в микрорайоне Шуист города Пензы в ходе посещения объекта в среду, 2 мая.

Пензенский губернатор остался впечатлен новой школой на Шуисте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Единственное нарекание у него вызвало светло-голубое оформление фасада.

«Подленькая раскраска. Не пойдет такая», — сказал глава региона, одобрив при этом желтый и зеленый цвета, которые планировалось использовать изначально.

Иван Белозерцев осмотрел несколько помещений, после чего отметил хорошее качество работ.

«Школа будет интересная, переменной этажности. Таких проектов в России практически нет», — подчеркнул он.

Губернатор обратил особое внимание на зону атриума: путь с первого на второй этаж представлен в виде амфитеатра, с одной стороны которого расположены ступени, а вторая будет выполнена в виде мест для сидения.

Как пояснила заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина, на стене напротив скамей будет размещен экран.

«Мне нравится. Это новый, интересный, необычный проект. Очень много света», — сказал Иван Белозерцев.

Также глава региона посетил один из классов и актовый зал на 250 посадочных мест.

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