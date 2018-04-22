В Пензе при оформлении фасада новой школы не учли цветовую гамму проекта Образование

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Часть фасада здания новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы оказалась выкрашена не в те цвета, которые планировалось использовать изначально.

Фото: Penza-gorod.ru

В связи с этим мэр Виктор Кувайцев, посетивший стройплощадку в воскресенье, 22 апреля, поручил приостановить работы.

«Внешней вид фасада является основополагающим в архитектурном облике образовательного учреждения. Необходимо пригласить членов градостроительного совета на объект с целью оценки полученного результата», — сказал глава администрации Пензы.

В свою очередь вице-мэр Магомед Агамагомедов, информируя о динамике работ, отметил, что они выполняются строго по графику.

«В настоящее время завершается монтаж витражей спортивного зала. Ведутся работы по утеплению фасада, облицовке стен и полов керамической и керамогранитной плиткой», — цитирует вице-мэра пресс-служба горадминистрации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы на 660 мест был заложен 30 августа 2017 года. Завершить строительство планируется в III квартале 2018 года.

Число этажей здания, площадь которого превысит 11 тыс. кв. метров, будет варьироваться от одного до четырех.

На территории учреждения планируется построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.