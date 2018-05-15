Под Пензой начал работу областной форум молодежи «Сурские ласточки» Образование

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Региональный молодежный образовательный форум «Сурские ласточки» начал свою работу на базе санатория «Березовая роща» в 25 км от Пензы во вторник, 15 мая.

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Обращаясь к собравшимся в ходе церемонии открытия, министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что молодые люди прошли серьезный отбор — конкурс составил четыре человека на место.

По его мнению, «Сурские ласточки» станут первым шагом на пути участия в форумной кампании 2018 года.

«Помимо тех грантов, которые вы получите на реализацию проекта на всероссийских и международных форумах, Пензенская область добавит от губернатора ровно столько же на то, чтобы вы смогли достойно реализовать свои идеи. Дерзайте, трудитесь, а мы вам поможем», — сказал он.

После того, как мероприятие было объявлено открытым, глава реготделения организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов, выступивший в роли ведущего, озвучил направления работы на ближайшие три дня и назвал кураторов.

В секции «Предприниматели и инноваторы» в качестве наставников выступили руководитель реготделения «Опоры России» Денис Каширов, председатель молодежного совета при пензенской гордуме Александр Антонов и победительница нескольких форумов Мария Романенко.

Направление «Социальные инициативы и НКО» будут курировать глава Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев и председатель молодежного парламента Андрей Сушков.

За «Творчество и здоровый образ жизни» будет отвечать Артем Колобов.

Секцию «Мы россияне» будет вести руководитель реготделения «Волонтеров Победы» Ксения Лексина, а куратором «Международного сотрудничества» назначен глава ассоциации иностранных студентов области Адель Макбол.