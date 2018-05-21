В Пензенской области вышла в свет первая «Книга класса» Образование

Мокшан, 21 мая 2018. PenzaNews. Первая в Пензенской области «Книга класса» создана учениками 11 класса школы №2 имени А.Г. Малышкина рабочего поселка Мокшан в рамках образовательного проекта «Всероссийская школьная летопись».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она получила название «Я» равно «мы».

Вступительное слово написал директор школы Александр Богомазов, который отметил, что из этой своеобразной летописи можно узнать историю учреждения, провести анализ событий прошлого и поставить новые задачи.

В начало книги были помещены лучшие работы 11-классников, отмеченные по итогам конкурса сочинений «Моя малая родина». Следующие главы — «Первый раз в первый класс», «Наш первый кадетский казачий» и «Будни школьной жизни» — связаны с воспоминаниями.

В создании книги, помимо учащихся, приняли участие все учителя, которые преподавали в 11А в разные годы. Они оставили свои пожелания будущим выпускникам.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, также к печати подготовлены книги 6А и 4В классов, завершают работу дети из 10А и 6Б. Ученики каждого из них продумали содержание, название глав и определили, кто будет принимать участие в работе над изданием.

В августе 2017 года было анонсировано участие Пензенской области в новом образовательном проекте «Всероссийская школьная летопись», который реализуется издательством «Живая классика» совместно с министерством образования РФ.

В его рамках школьникам под руководством педагога предлагается попробовать себя в роли писателей — подготовить уникальную книгу своего класса. При соблюдении всех требований издательство выпускает несколько экземпляров бесплатно для школьной библиотеки. Дополнительные можно заказать за отдельную плату.

