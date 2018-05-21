В Пензе подписаны постановления об объединении некоторых школ
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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановления о реорганизации некоторых общеобразовательных организаций с 1 сентября 2018 года.
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В частности, к школе №66 будут присоединены школы №10 и №45. Учреждение, как и прежде, будет находиться на улице Медицинской, 1А.
К финансово-экономическому лицею №29 присоединят школу №16. Официальным адресом учреждения останется улица Коммунистическая, 43А.
Школа №48 будет присоединена к школе №47. Реорганизованное учреждение продолжит располагаться на улице Пролетарской, 26А.
Школу №17 присоединят к школе №12, функционирующей на улице Карпинского, 43А.
К школе №32 будет присоединена школу №61. В результате учреждение останется на улице Кижеватова, 13.
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Персонал присоединяемых школ планируется уволить по сокращению штата в соответствии с нормами трудового законодательства. Новые штатные расписания будут утверждены уже после реорганизации.
Как отмечается в постановлениям, они приняты в целях оптимизации сети бюджетных учреждений города по инициативе управления образования Пензы.
Контроль за их исполнением возложен на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова и начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева.