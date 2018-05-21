EN
17:46:51 Понедельник, 21 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подписаны постановления об объединении некоторых школ

15:39 | 21.05.2018 | Образование

Печать

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановления о реорганизации некоторых общеобразовательных организаций с 1 сентября 2018 года.

В Пензе подписаны постановления об объединении некоторых школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, к школе №66 будут присоединены школы №10 и №45. Учреждение, как и прежде, будет находиться на улице Медицинской, 1А.

К финансово-экономическому лицею №29 присоединят школу №16. Официальным адресом учреждения останется улица Коммунистическая, 43А.

Школа №48 будет присоединена к школе №47. Реорганизованное учреждение продолжит располагаться на улице Пролетарской, 26А.

Школу №17 присоединят к школе №12, функционирующей на улице Карпинского, 43А.

К школе №32 будет присоединена школу №61. В результате учреждение останется на улице Кижеватова, 13.

Читайте также

В Пензе депутаты оценили перспективы объединения некоторых школ

Персонал присоединяемых школ планируется уволить по сокращению штата в соответствии с нормами трудового законодательства. Новые штатные расписания будут утверждены уже после реорганизации.

Как отмечается в постановлениям, они приняты в целях оптимизации сети бюджетных учреждений города по инициативе управления образования Пензы.

Контроль за их исполнением возложен на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова и начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева.

Загрузка...
Читайте также
В Москве скончался Игорь Агейчев Под Пензой продавец средств пожаротушения подозреваются в краже
В Пензенской области вышла в свет первая «Книга класса» Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером фестиваля «Jazz May» в Пензе
В Пензе потушили горящий сарай вблизи 9-этажного дома Форум предпринимателей Пензенской области состоится 30–31 мая
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама