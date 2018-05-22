В Заречном начата реализация профориентационного проекта для детей с ОВЗ Образование

Заречный, 22 мая 2018. PenzaNews. Школа №218 города Заречного Пензенской области приступила к реализации профориентационного проекта «АртПрофЦех» для детей с ограниченными возможностями здоровья на средства микрогранта фонда «Капитал местного сообщества».

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Заместитель директора по воспитательной работе учебного учреждения Евгений Шелковой пояснил, что идея заключается в том, чтобы в интерактивной форме знакомить школьников с миром профессий и организовать получение ими первого профессионального опыта.

По его словам, под руководством педагогов и тренеров на мастер-классах детям с ОВЗ предстоит попробовать себя в роли агрономов, микробиологов, дизайнеров, метеорологов, оформителей, мыловаров, декораторов и конструкторов робототехники.

Евгений Шелковой пояснил, что параллельно у детей с ограниченными возможностями здоровья будут развивать умение общаться, слушать и чувствовать настроение собеседника, решать поставленные задачи, что важно для любой профессии и успешной социальной адаптации, сообщает управление общественных связей Заречного.