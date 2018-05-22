Пензенские школьники пообщались с ведущим программы «Умницы и умники» Образование

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Участники финала региональной игры «Умники и умницы Сурского края» получили возможность пообщаться с профессором МГИМО, писателем, философом и телеведущим Юрием Вяземским в ходе круглого стола, состоявшегося в гимназии №1 города Пензы во вторник, 22 мая.

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В начале встречи было заметно, что школьники чувствовали себя скованно и стеснялись задавать вопросы. Чтобы разрядить обстановку, профессор пошутил, что участники круглого стола могут говорить с ним и на других языках, если общение на русском вызывает у них затруднения.

Инициативу в свои руки взял заместитель председателя правительства Пензенской области, доктор исторических наук Олег Ягов, который поинтересовался у ведущего, кто придумывает задания для телепередачи.

Юрий Вяземский сообщил, что занимается этим один, однако материал проходит контроль со стороны его жены, шеф-редактора программы «Умницы и умники» Татьяны Смирновой.

После этого в течение почти получаса вопросы от школьников следовали один за другим и прекратились лишь после напоминания об ограничении встречи по времени.

Так, говоря о главных, на его взгляд, качествах успешного человека, писатель назвал веру в Бога и в себя, уважение к своему интеллекту и его постоянное развитие.

Один из школьников спросил, какой язык из иностранных Юрий Вяземский считает самым интересным. Профессор сообщил, что в данной момент это немецкий, поскольку он занимается его изучением. Вместе с тем он посоветовал в первую очередь освоить язык международного общения — английский.

Также один из участников круглого стола спросил, что профессор, читающий лекции на разных факультетах МГИМО, старается донести до своих учеников. По словам Юрия Вяземского, он стремится, чтобы его студенты не повторяли чужие мнения, а думали сами.

В ходе общения телеведущий также отметил, что с каждым годом ему становится все менее интересно взаимодействовать со столичными школьниками.

«Мы даже с Татьяной Александровной [Смирновой] подумываем о том, чтобы в «Умников» вообще не брать москвичей, то есть не проводить отбор, который мы обычно в мае проводим, потому что [они] все слабее и слабее», — сказал он, отметив, что талантливые юные москвичи чаще делают ставки на письменные олимпиады, поскольку там победить легче.

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В завершение встречи он выразил уверенность в том, что у присутствующих финалистов регионального конкурса получится все задуманное.

«У вас замечательные глаза, от вас идет прекрасное совершенно излучение», — отметил Юрий Вяземский.

В завершение встречи министр образования региона Александр Воронков вручил награды победителям конкурса экскурсий по улицам Пензы, который проводился среди 9- и 11-классников из числа финалистов игры «Умники и умницы Сурского края».

Диплома I степени удостоена Ольга Ксенафонтова из школы имени И.С. Кошелева села Лермонтово. За второе место награжден Родион Козин из школы №4 города Никольска, а за третье — Артем Брянцев из тамалинской школы имени Р.А. Китанина.

Также отмечены ученик башмаковской школы №1 имени К.Г. Мохова Илья Белобородов и учащийся зареченского лицея №230 Андрей Ажнакин.