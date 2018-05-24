В пензенских школах прошли торжественные линейки Образование

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Торжественные линейки прошли в школах Пензы по случаю праздника «Последний звонок» в четверг, 24 мая.

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Помимо учащихся и педагогов, их посетили родители школьников, а также официальные лица.

Так, в мероприятии в школе №65/23 принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев, который поздравил преподавателей, учащихся и их родителей с окончанием учебного года.

«Школа — это важнейшая ступень в становлении человека, поэтому мы внимательно следим за успехами в образовательной сфере. Достижения вашего учебного заведения во многом связаны с верностью традициям и стремлением к инновациям, а главное, что все это основывается на людях, которые здесь работают», — сказал он.

Мэр пожелал выпускникам сохранить то хорошее, что дала им школа, и реализовать все свои планы.

«Городу нужны новые, свежие силы. Уверен, что вы найдете себя в профессии, и мы не раз еще услышим о ваших успехах», — добавил глава администрации.

Он поблагодарил учителей за их труд и верность избранному пути.

Виктор Кувайцев вручил благодарности учителю математики Марине Ефремовой и председателю родительского комитета школы Наталье Сизовой.