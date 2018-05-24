Более 60 пензенских педагогов и психологов примут участие в методических сборах Образование

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. 65 педагогов-психологов и социальных педагогов примут участие во вторых областных методических сборах, которые состоятся на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в Пензенской области 28 и 29 мая.

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Планируется, что они обменяются опытом, овладеют новыми техниками и методиками работы с семьей в кризисной ситуации.

В первый день запланирован марафон психологических ресурсов, в рамках которого будут работать площадки по развитию лидерства, инноваций, функциональности и технологий специалистов. Параллельно организуют методическую мастерскую «Совершенствование технологии семейного консультирования» для сотрудников базовых психолого-педагогических кабинетов.

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Во второй половине дня педагоги-психологи станут участниками семинара-тренинга «Технология «Сеть социальных контактов», проводимого специалистами из Саратова. Практикум по теме «Работа с подростками в кризисных состояниях» проведут клинические психологи антикризисного центра областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.

Завершит насыщенную программу первого дня практическое заседание областного клуба, созданного на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.

Во второй день сборов специалисты психологических кабинетов продолжат работу с саратовскими коллегами, а для других участников сборов состоится встреча с сотрудником «Лаборатории тревожных расстройств» Самары.

По окончании всем специалистам будут вручены сертификаты, сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области.