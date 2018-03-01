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На сайтах пензенских органов управления образованием созданы разделы «Вопрос психологу»

08:37 | 01.03.2018 | Общество

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Разделы под общим названием «Вопрос психологу» созданы на всех сайтах муниципальных органов управления образованием Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

На сайтах пензенских органов управления образованием созданы разделы «Вопрос психологу»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соответствующих разделах на всех порталах указано, кто будет оказывать психологическую помощь посетителям сайта. При этом внешний вид рубрик не стандартизирован. Пользователям предлагается различный механизм коммуникации — на одних сайтах указан адрес электронной почты специалиста, на других есть форма для отправки вопроса. На некоторых порталах также указан контактный телефон психолога.

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Аналогичный раздел создан также на сайте министерства образования региона, однако там не указаны данные конкретного специалиста, а сообщается, что на вопросы ответят сотрудники центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 февраля министр образования региона Александр Воронков анонсировал разработку системы онлайн-консультаций по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
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