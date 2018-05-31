Награждены победители первого этапа проекта «Новое поколение «Дамате» Образование

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Церемония награждения победителей первого этапа онлайн-проекта «Новое поколение «Дамате», призванного помочь сформировать кадровый резерв из талантливых школьников и студентов, прошла на базе ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Фото: Acdamate.com

Торжественное мероприятие объединило более 45 человек — студентов, представителей Пензенского государственного аграрного университета, включая ректора Олега Кухарева, а также наставников.

Студенты, которые лучше всех решили задания, были отмечены дипломами «Дамате», памятными подарками и денежными призами.

Кроме того, молодые люди получили возможность ознакомиться с организацией производства на «Молкоме», узнать об используемых технологиях и свойствах выпускаемой продукции.

Также была организована дегустация.

В завершение мероприятия руководители и наставники проекта пообщались с его участниками. Они ответили на возникшие вопросы и обсудили планы на следующий учебный год.

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«Мы получили первый положительный результат, увидели студентов — инициативных, нацеленных на развитие. Эти качества очень важны для нашей компании. ГК «Дамате» нацелена и дальше реализовывать данную программу, вовлекая в нее студентов из других вузов», — прокомментировала итоги первого этапа заместитель генерального директора группы компаний «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», онлайн-проект «Новое поколение «Дамате» был запущен в середине мая 2018 года. Он призван помочь наладить системную работу с потенциальными будущими сотрудниками холдинга в возрасте от 6 до 20 лет.

Его первым участникам было предложено выполнить задания разного уровня сложности. При анализе результатов экспертная комиссия учитывала нестандартность подхода к решению той или иной проблемы.