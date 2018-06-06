В Пензе родители будут платить за детсад на 14–23% больше Образование

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Пензы, вырастет с 1 сентября 2018 года. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

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Он уточнил, что для детей в возрасте до 3 лет родительская плата увеличится с 70 до 80 рублей, то есть примерно на 14%, а от 3 до 7 лет — с 75 до 92 рублей, рост составит почти 23%.

Юрий Голодяев напомнил, что последний раз повышение происходило 1 января 2016 года, при этом в настоящее время на данную меру пошли, чтобы обеспечить выполнение норм по питанию дошкольников, на которое направляются эти деньги.

«Кроме этого, чтобы выполнять норму, в муниципальном бюджете на каждого ребенка предусмотрено финансирование: до 3 лет — 11 рублей 66 копеек [в день], от 3 до 7 лет — 15 рублей 33 копеек. Это то, что муниципальный бюджет добавляет к родительской плате», — пояснил начальник управления образования Пензы в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 6 июня.

По его словам, на эти цели заложено 85 млн. рублей.

Юрий Голодяев особо обратил внимание на то, что все предусмотренные льготы и компенсационные выплаты сохраняются.

Так, он уточнил, что от родительской платы освобождаются полностью, в частности, родители, имеющие детей-инвалидов и детей-сирот; на 50% — одинокие матери, чей среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума, и родители, имеющие трех и более детей.

«Компенсационные выплаты в размере 20% на первого ребенка, 50% — на второго и 70% — на третьего ребенка и последующих детей предоставляются родителям, которые внесли родительскую плату за присмотр и уход и которые соответствуют критериям нуждаемости», — отметил начальник управления образования города.