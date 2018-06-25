В пензенские школы начали поступать бесплатные дневники Образование

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Отгрузка первой партии дневников школьника Пензенской области для учащихся 2–5 классов началась в понедельник, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

54 тыс. 200 дневников в течение трех дней будут отправлены в муниципальные районы области. Первыми их получат образовательные организации Кузнецка и Заречного, а также Бессоновского и Пензенского районов.

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Они будут бесплатно распределены среди школьников к 1 сентября, в связи с чем родителям учеников 2–5 классов рекомендуется не покупать дневники дополнительно.

Впервые дневники школьника Пензенской области поступили в образовательные организации региона в преддверии 1 сентября 2017 года.

Их оформление связано с историей области: на страницах, помимо места для оценок, содержится информация о муниципальных образованиях. Новое издание переработано с учетом замечаний к предыдущему тиражу.

Для приобретения дневников в 2018 году из бюджета Пензенской области выделено более 7 млн. рублей.