Пензенская делегация отправилась на форум «Территория смыслов на Клязьме» Образование

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области отправились во Владимирскую область на первую смену всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» под названием «Новые возможности студенческих объединений» в среду, 27 июня.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в ее состав вошли 11 человек.

«В 2018 году форум пройдет с 27 июня по 12 августа в рамках шести тематических смен. Участие в его работе примут студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, государственные служащие, политики, журналисты, социологи, блогеры и медики», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что отличительной особенностью станет организация смены для лучших участников форумов Росмолодежи прошлых лет.