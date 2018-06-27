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Пензенская делегация отправилась на форум «Территория смыслов на Клязьме»

17:31 | 27.06.2018 | Образование

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области отправились во Владимирскую область на первую смену всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» под названием «Новые возможности студенческих объединений» в среду, 27 июня.

Пензенская делегация отправилась на форум «Территория смыслов на Клязьме»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в ее состав вошли 11 человек.

«В 2018 году форум пройдет с 27 июня по 12 августа в рамках шести тематических смен. Участие в его работе примут студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, государственные служащие, политики, журналисты, социологи, блогеры и медики», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что отличительной особенностью станет организация смены для лучших участников форумов Росмолодежи прошлых лет.

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