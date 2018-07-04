Трое пензенских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике Образование

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Трое пензенских выпускников, как и в 2017 году, сдали единый государственный экзамен по физике на 100 баллов.

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Максимальную оценку получили Маргарита Фокина из пензенской гимназии №44, Глеб Чичеватов и Алексей Жаворонкин из гимназии №13.

Число работ, за которые поставили от 80 до 99 баллов, увеличилось с 40 в 2017 году до 52 в 2018-м.

Всего ЕГЭ по физике сдавали 1 тыс. 414 человек.

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В едином госэкзамене по английскому языку в Пензенской области приняли участие 348 выпускников. Число высокобалльных работ увеличилось на 16. Трое выпускников набрали результат в 98 баллов, который стал высшим в Пензенской области — Полина Воронина из школы №9 города Сердобска, Глеб Чичеватов из пензенской гимназии №13 и Валерия Щербакова из мокшанской школы №2.

ЕГЭ по немецкому языку сдавали 20 выпускников, шестеро из них получили от 80 до 99 баллов, то есть на одного больше, чем в прошлом году. Максимальный результат в 99 баллов показала Арина Артемова из лингвистической гимназии №6 города Пензы.

Экзамен по французскому языку сдавали два человека, обе работы получили более 80 баллов, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.