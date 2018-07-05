EN
15:46:30 Четверг, 5 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Митинг против повышения пенсионного возраста. Пенза, 4 июля 2018 г.

Дмитрий Валовик из Пензы получит грант Российского научного фонда

13:16 | 05.07.2018 | Образование

Печать

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Доцент кафедры «Математика и суперкомпьютерное моделирование» Пензенского государственного университета Дмитрий Валовик вошел в число 313 победителей грантового конкурса Российского научного фонда (РНФ) по направлению «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых».

Дмитрий Валовик из Пензы получит грант Российского научного фонда

Фото: Pnzgu.ru

Средства будут выделены на проект «Распространение многочастотных электромагнитных волн в волноведущих структурах, заполненных нелинейной средой».

Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда, в 2018 году проведено два конкурса грантов в рамках президентской программы исследовательских проектов. Она была разработана в 2017 году по поручению главы государства Владимира Путина. Ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

По результатам обоих конкурсов поддержано 503 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5–2 млн. рублей ежегодно и 313 молодежных научных групп с финансированием в 3–5 млн. рублей.

По направлению «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» продолжительность выделения поддержки составляет три года с возможностью продления на конкурсной основе до 5 лет. Молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя научную группу, чтобы реализовать проект в качестве руководителей.

Загрузка...
Читайте также
Дома на некоторых улицах Кузнецка на время останутся без газа 19 июля Книга «Лихие девяностые» поступила в пензенскую областную библиотеку
В Пензенской области при содействии дружинников раскрыто 16 преступлений Андрей Агапов вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля»
«РКС» к концу года предложит пути модернизации системы водоснабжения в Пензе Вонзивший ножницы в плечо сына житель Бессоновки оштрафован на 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама