Дмитрий Валовик из Пензы получит грант Российского научного фонда Образование

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Доцент кафедры «Математика и суперкомпьютерное моделирование» Пензенского государственного университета Дмитрий Валовик вошел в число 313 победителей грантового конкурса Российского научного фонда (РНФ) по направлению «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых».

Фото: Pnzgu.ru

Средства будут выделены на проект «Распространение многочастотных электромагнитных волн в волноведущих структурах, заполненных нелинейной средой».

Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда, в 2018 году проведено два конкурса грантов в рамках президентской программы исследовательских проектов. Она была разработана в 2017 году по поручению главы государства Владимира Путина. Ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

По результатам обоих конкурсов поддержано 503 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5–2 млн. рублей ежегодно и 313 молодежных научных групп с финансированием в 3–5 млн. рублей.

По направлению «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» продолжительность выделения поддержки составляет три года с возможностью продления на конкурсной основе до 5 лет. Молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя научную группу, чтобы реализовать проект в качестве руководителей.