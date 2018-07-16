В Пензе разработают дополнительные меры по повышению уровня учителей иностранных языков Образование

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и главе регионального Минобразования Александру Воронкову разработать дополнительные меры по повышению профессиональной подготовки учителей английского языка.

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«Проведение чемпионата мира по футболу, большое количество болельщиков, которые посетили Российскую Федерацию, убеждают нас в том, что [...] мы должны знать иностранные языки», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля.

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«Чтобы мы более активно интегрировались в экономику, в бизнес других стран, […] знание английского языка должно быть», — добавил он.

Глава региона высказал мнение, что школы с высоким уровнем преподавания английского языка оказываются более востребованными, чем остальные.

В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что 12 учителей иностранного языка, работающих в регионе, прошли стажировку за границей, а 60 — интенсивные курсы обучения.

«В этом году мы продолжим программу. Она отработана. Эффект есть», — сказал он.