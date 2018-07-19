Новый корпус губернского лицея построят в Пензе в рамках взаимодействия с «Сириусом» Образование

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Новый корпус губернского лицея планируется построить в Пензе в рамках реализации соглашения о создании в регионе площадки сочинского образовательного центра «Сириус», занимающегося поддержкой одаренных детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В настоящее время начаты работы по подготовке проектно-сметной документации, а также профильных программ.

Читайте также

Белозерцев и Шмелева подписали соглашение о создании в Пензе площадки сочинского «Сириуса»

Предполагается, что региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта, который станет структурным подразделением губернского лицея, начнет функционировать в Пензе с сентября 2019 года. При этом сначала он будет работать только по направлению «Наука».

Деятельность по остальным намечено организовать к 2022 году.

В рамках реализации проекта предполагается создать банк данных одаренных детей Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», соглашение о создании в Пензенской области площадки образовательного центра «Сириус» было подписано на полях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи 15 февраля 2018 года.