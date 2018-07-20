Пензенский колледж архитектуры и строительства получит грант Минобрнауки РФ Образование

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Пензенский колледж архитектуры и строительства вошел в число победителей конкурса Минобрнауки России, по результатам которого распределены гранты на поддержку инноваций в сфере развития и модернизации образования.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, учреждение получит из федерального бюджета 2 млн. рублей на проект «Профориентационный мобильный центр образовательной и карьерной траектории обучающихся».

В ведомстве пояснили, что он нацелен на малые города и села Пензенской области, а также на ближайшие регионы.

«Основной идеей проекта является обеспечение равных возможностей профессионального самоопределения для школьников отдаленных районов», — отметили в пресс-службе, уточнив, что решить эту задачу намечено с помощью транспорта, оборудованного комплексом, который позволит в любой точке проводить соответствующие мероприятия.