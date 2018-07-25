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Охрану шести бековских школ и трех детсадов предстоит обеспечить до конца года

13:46 | 25.07.2018 | Образование

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Суд обязал руководство шести школ и трех детсадов, расположенных в Бековском районе Пензенской области, организовать охрану образовательных организаций до 31 декабря 2018 года.

Охрану шести бековских школ и трех детсадов предстоит обеспечить до конца года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель бековского райсуда, ранее прокурор подал соответствующие иски в защиту неопределенного круга лиц, при этом в роли ответчиков выступили администрации школ Вертуновки, Сахзавода, Покровки, Сосновки, Беково, а также трех детсадов в районном центре.

«На момент проверки здания, находящееся в оперативном управление указанных школ и детсадов, не были обеспечены охраной путем привлечения сотрудников специализированных организаций», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что представители ответчиков заявленные требования не оспаривали.

«Решения в законную силу пока не вступили», — добавил представитель суда.

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