В Пензенской области прошли приемку 118 образовательных учреждений Образование

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. 118 образовательных учреждений Пензенской области признаны готовыми к началу учебного года по состоянию на среду, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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В их числе 71 школа Пензы, Кузнецка, Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Сосновоборского и Шемышейского районов, поимская школа-интернат.

Также приемку успешно прошли 39 детских садов Пензы, Кузнецка, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого и Сосновоборского районов и семь организаций дополнительного образования в Кузнецке, Лопатинском и Сосновоборском районах.

Кроме того, к новому учебному году готовы центр развития творчества детей и юношества области, региональный центр психолого-медико-социальной помощи и колледж информационных и промышленных технологий.

В Пензенской области к началу учебного году будет проведено обследование 590 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 1 тыс. 31 объекте.

В это число входят 22 профессиональные образовательные организации, 326 школ, 178 детсадов и 64 учреждения допобразования.