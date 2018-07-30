Старт пензенского педагогического форума перенесен на 21 августа Образование

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Областной августовский педагогический форум на тему «Современное образование: через технологии к результатам» пройдет в Засечном и Пензе 21 и 22 августа — на два дня раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, коррективы в расписание внесены с учетом графика приглашенных гостей. В их числе ожидаются губернатор Иван Белозерцев, а также руководители министерств образования Пензенской области и других регионов.

При этом программа мероприятия не претерпела изменений.

Старт форуму будет дан 21 августа в школе города «Спутник», а на следующий день в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание.