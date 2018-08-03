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Пензенская сборная отправится в Южно-Сахалинск на финал чемпионата WorldSkills

12:56 | 03.08.2018 | Образование

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Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Сборная Пензенской области, которой предстоит участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске, отправится на Дальний Восток поездом вечером в пятницу, 3 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенская сборная отправится в Южно-Сахалинск на финал чемпионата WorldSkills

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Право на участие в финале национального чемпионата получили шестеро студентов», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пензенцы поборются за победу в следующих номинациях: Денис Ильин — «Кирпичная кладка», Валерия Васькова — «Малярные и декоративные работы», Анастасия Серова — «Кондитерское дело», Алсу Зулькарняева — «Лабораторный и медицинский уход», Евгения Толстая — «Физическая культура и спорт», Сабина Сагандыкова — «Ресторанный сервис».

В министерстве отметили, что в прошлом году в финал чемпионата удалось выйти лишь двоим представителям региона.

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