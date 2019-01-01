Студентка из Пензы отличилась в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Образование

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Студентка пензенского социально-педагогического колледжа Евгения Толстая стала лучшей в компетенции «Физическая культура и спорт» по итогам финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы», завершившегося в Южно-Сахалинске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве добавили, что еще трое делегатов от региона были отмечены специальными медальонами за профессионализм.

«Это Валерия Васькова, выступавшая в компетенции «Малярные и декоративные работы», Анастасия Серова — «Кондитерское дело», а также Сабина Сагандыкова — «Ресторанный сервис», — уточнили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, члены которой впоследствии смогут претендовать на участие в WorldSkills Kazan – 2019 и EuroSkills в Будапеште.

В медальном зачете финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) первое место заняла сборная Москвы. Представители столицы завоевали 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Второй стала команда Татарстана. На ее счету 27 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.

Третий результат показала сборная Московской области, представители которой выиграли 11 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых медалей.

За тройкой лидеров в рейтинге расположились команды Свердловской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Краснодарского и Красноярского краев.