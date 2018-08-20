Новую школу на Шуисте готовят к приему детей Образование

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил ход работ в новой школе в микрорайоне Шуист, которая готовится принять первых учеников в День знаний.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он осмотрел спортивную площадку, где завершаются работы по укладке искусственного покрытия.

Также Виктор Кувайцев прошелся по коридорам и учебным классам, в которых идут последние приготовления к учебному году — технический персонал наводит там порядок, а рабочие расставляют мебель.

Выйдя из здания, мэр уделил особое внимание вопросу обустройства парковочных мест — их основная часть расположена недалеко от входа в учреждение, а также, по информации подрядной компании, будут предусмотрены дополнительные.

Во время посещения объекта к главе администрации Пензы обратилась прохожая, которая поинтересовалась, будет ли решен вопрос с парковкой для автомобилистов, приезжающих в местную поликлинику.

«Земельный участок, примыкающий к зеленой зоне, где до недавнего времени была стихийная парковка, будет приведен в порядок и предоставлен под стоянку транспортных средств», — пояснил Виктор Кувайцев.