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Златогорский и Голяев договорились о проведении олимпиады по точным наукам

11:40 | 23.08.2018 | Образование

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Кузнецк, 23 августа 2018. PenzaNews. Договоренность о проведении олимпиады по точным наукам среди старшеклассников достигнута в ходе встречи мэра Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского и председателя совета директоров ОАО «Визит» Евгения Голяева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Златогорский и Голяев договорились о проведении олимпиады по точным наукам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Стороны условились обратиться к ректору Пензенского государственного университета Александру Гулякову с предложением рассмотреть возможность зачесть ее результаты при поступлении выпускников в вуз.

Также в ходе встречи обсуждались другие вопросы взаимодействия в социальной сфере.

В частности, Сергей Златогорский поблагодарил Евгения Голяева как стратегического партнера ежегодного фестиваля предпринимателей «Наша кузница».

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