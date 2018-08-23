Златогорский и Голяев договорились о проведении олимпиады по точным наукам Образование

Кузнецк, 23 августа 2018. PenzaNews. Договоренность о проведении олимпиады по точным наукам среди старшеклассников достигнута в ходе встречи мэра Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского и председателя совета директоров ОАО «Визит» Евгения Голяева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Стороны условились обратиться к ректору Пензенского государственного университета Александру Гулякову с предложением рассмотреть возможность зачесть ее результаты при поступлении выпускников в вуз.

Также в ходе встречи обсуждались другие вопросы взаимодействия в социальной сфере.

В частности, Сергей Златогорский поблагодарил Евгения Голяева как стратегического партнера ежегодного фестиваля предпринимателей «Наша кузница».