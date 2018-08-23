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В Пензе на строительство нового корпуса детсада направят более 103 млн. рублей

12:09 | 23.08.2018 | Образование

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко, 20, с начальной (максимальной) ценой контракта более 103 млн. рублей.

В Пензе на строительство нового корпуса детсада направят более 103 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, финансирование работ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

На 2018 год оно предусмотрено в размере около 65 млн. рублей, на 2019 — свыше 38 млн. рублей.

Подрядчик должен будет построить трехэтажное здание на 175 мест с подвалом и чердаком. При этом необходимо предусмотреть теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Электронный аукцион назначен на 14 сентября.

Весь объем работ в рамках контракта необходимо выполнить до 17 июня 2019 года.

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