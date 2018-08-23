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Владимир Едалов предложил запустить программу по ремонту детсадов в пензенских селах

13:07 | 23.08.2018 | Образование

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов предложил губернатору Ивану Белозерцеву рассмотреть возможность запуска в Пензенской области региональной программы, направленной на ремонт зданий сельских детских садов.

Владимир Едалов предложил запустить программу по ремонту детсадов в пензенских селах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наряду с программами, которые реализуются, хотелось бы, чтобы запустили еще одну — [...] по ремонту дошкольных учреждений. Тогда будет улучшаться демографическая ситуация, люди «увидят свет» и будущее в развитии сел и деревень Пензенской области», — сказал он в ходе церемония вручения государственных и региональных наград, состоявшейся в губернаторском доме Пензы в четверг, 23 августа.

По мнению Владимира Едалова, такая программа могла бы реализовываться на условиях софинансирования из средств регионального и районных бюджетов.

В ответ Иван Белозерцев шутливо отметил, что в день награждения грамотой Владимир Едалов может обращаться к нему с любыми предложениями.

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