Государственные и региональные награды вручены 31 жителю Пензенской области Общество

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды 31 жителю Пензенской области за значительные успехи в трудовой и общественной деятельности.

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«Я надеюсь на вашу поддержку в дальнейшей работе», — сказал он, обращаясь к собравшимся в ходе церемонии, состоявшейся в губернаторском доме в четверг, 23 августа.

Так, глава региона вручил артистке пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Альбине Смеловой регалии «Заслуженного артиста России».

Благодарность президента России передана проректору по учебной работе Пензенского государственного университета Виктору Механову.

Благодарственное письмо главы государства за работу по подготовке и проведению выборов президента РФ вручено руководителю исполкома реготделения партии «Единая Россия» Юрию Дворянинову.

Атрибуты почетного звания «Заслуженный работник культуры Пензенской области» получила главный хранитель объединения государственных литературно-мемориальных музеев Лариса Рассказова, регалии заслуженного работника образования региона — директор центра технологического обучения, заслуженный учитель страны Светлана Кудинова.

Почетных знаков «Во славу земли пензенской» удостоены председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и директор мебельной компании «Лером» Роман Лега.

Грамотами губернатора отмечены почетный гражданин Пензы Александр Калашников, председатель счетной палаты области Михаил Макаров, начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор региона Леонид Иоффе, глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов.

Также их получили почетный гражданин Заречного Геннадий Пантелеев, руководитель аппарата администрации ЗАТО Вильдан Узбеков, гендиректор ЗАО «Исток» Виктор Беззубцев, глава ОАО «Пензкомпрессормаш» Сергей Быченков и руководитель ОАО «Пензахолод» Александр Свешников.

Кроме того, грамот губернатора удостоены заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Бученков, председатель реготделения «Союза пенсионеров России» Екатерина Баннова, первый заместитель атамана пензенского отдельского казачьего общества Александр Афонин, индивидуальный предприниматель и президент федерации плавания Пензенской области Сергей Жулябин.

Благодарности главы региона вручены директору средней школы Вадинска Галине Бураевой, управляющей Пензенским отделением Сбербанка Марине Дементьевой, начальнику главного управления МЧС РФ генерал-майору внутренней службы Сергею Козлову и заместителю начальника Саратовской таможни – начальнику областного поста Алексею Байбаку.

Также благодарностей губернатора удостоены заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Чернышов, глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов, глава Башмаковского района Сергей Гудожников, глава Кузнецка Владимир Назаров, председатель совета реготделения «Трудовой партии России» Борис Корнаухов, руководитель областного отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова и председатель структурного подразделения «Российского союза ветеранов» Петр Чугай.