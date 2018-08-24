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Благоустройство территории у новой пензенской школы вступило в завершающую стадию

17:06 | 24.08.2018 | Образование

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Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Работы по благоустройству территории вблизи новой школы на 660 мест, которую построили в микрорайоне Шуист города Пензы примерно за год, вступили в завершающую стадию.

Благоустройство территории у новой пензенской школы вступило в завершающую стадию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специалисты заканчивают монтаж элементов на спортивных площадках, обустраивают заезд для маломобильных групп граждан, облагораживают газоны, убирают строительный и другой мусор.

Также рабочие приводят в порядок дорожное полотно неподалеку от образовательной организации.

Планируется, что новое учреждение примет первых учеников в День знаний.

Фоторепортаж

Закладка первого камня в основание школы на Шуисте

Как отмечается на сайте школы №66, новый корпус будет иметь инженерно-техническую направленность. Ввод этого здания в эксплуатацию позволит снизить нагрузку в образовательных организациях микрорайона и довести число учащихся во вторую смену с 1 тыс. до 300.

Школа на Шуисте построена по новому проекту. Кроме учебных кабинетов, специальных помещений для начальной школы и мастерских для учеников среднего и старшего звеньев, он предусматривает два спортивных зала и один актовый, столовую с пищеблоком и обеденной зоной на 250 мест.

Также он включает в себя две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку и территорию с уличными тренажерами.

Ожидается, что школа сможет принять детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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