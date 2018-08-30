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Воронков прокомментировал ситуацию с ошибками в «Дневниках школьника Пензенской области»

10:48 | 30.08.2018 | Образование

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Неправильные номера телефонов для вызова экстренных служб в так называемых «Дневниках школьника Пензенской области», выпущенных в 2018 году тиражом более 54 тыс. экземпляров, планируется исправить. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Воронков прокомментировал ситуацию с ошибками в «Дневниках школьника Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ошибка выявлена, и мы примем меры для ее устранения, в том числе и с использованием педагогических приемов, которые помогут детям запомнить правильные номера телефонов экстренных служб и действия в чрезвычайных ситуациях», — сказал он.

Александр Воронков отметил, что предстоит узнать, на каком этапе подготовки издания произошла путаница и кто несет за нее ответственность.

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«Выясним и примем соответствующие управленческие решения», — пояснил министр.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, во все муниципальные органы управления образованием направлено методическое письмо, в котором учителям рекомендовано провести в начале сентября специальное занятие во 2–5 классах, для которых предназначены дневники.

Школьников планируется познакомить с изданием. Ожидается, что учитель сообщит ученикам о наличии в нем ошибок и предложит обнаружить неточности и внести коррективы.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что достигнута договоренность с издательством о выпуске дополнительной наклейки в дневник с уточненной информацией о телефонах экстренных служб.

Министерство принесло свои извинения учащимся и родителям.

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